Порт «Южний» за 11 місяців збільшив переробку вантажів на 25%

ДП «Морський торговельний порт «Южний» за січень-листопад 2011 року збільшило переробку вантажів на 25,1% - до 20,5 млн. тонн.

Згідно з повідомленням порту, переробка вантажів за 11 місяців на 2,3 млн. тонн перевищила переробку вантажів за весь 2010 рік.

У січні-листопаді 2011 року порт «Южний» обробив 771 судно.

Найбільшу частку в загальній номенклатурі оброблюваних в 2011 році вантажів займає залізорудну сировину - 9,2 млн. тонн, аміак - 3,2 млн. тонн; вугілля - 2,2 млн. тонн, карбамід - 2,1 млн. тонн.

Крім того, порт повідомив, про купівлю за власні кошти нового маневрового локомотива ТЕМ18ДМ. До цього часу в порту було п`ять власних тепловозів і порт був змушений залучати орендовані локомотиви.

Довідка УНІАН. ДП «Морський торговельний порт «Южний» засноване в 1978 році і розташоване на березі Аджалицького лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

У 2010 році МТП "Южний" збільшив вантажообіг на 5,2%, в порівнянні з 2009 роком, - до 18 млн. 220,6 тис. тонн. Найбільша частка в загальному вантажообігу припала на переробку рудних вантажів - 39,5%. Майже 16,5% перероблених за рік вантажів - вугілля. Трохи менше - 11,5% - перевалено карбаміду.