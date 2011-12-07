Влада зобов'язана використовувати можливості інформаційних технологій для реформ – Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що влада зобов`язана на всіх рівнях використовувати можливості нових інформаційно-комунікаційних технологій для реформування практично всіх сфер у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив у рамках участі в 45-му засіданні Ради глав адміністрацій зв`язку Регіональної співдружності у сфері зв`язку (РСЗ).

За словами А.КЛЮЄВА, перш за все, йдеться про реформування системи надання адміністративних послуг населенню і бізнесу, дерегуляції у всіх сферах, реформуванні системи соціальних пільг, освіти, охорони здоров`я і багатьох інших сфер на базі максимального використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Перший віце-прем`єр заявив, що система електронного уряду передбачає автоматизацію всіх управлінських процесів у масштабах країни для істотного підвищення ефективності державного управління і зменшення витрат для кожної людини.

«Механізм надання адміністративних послуг має забезпечити якісне обслуговування всіх за однаково високими стандартами, з мінімальними втратами. Саме тому впроваджується широка автоматизація цих процесів із використанням електронного документообігу і цифрового підпису, а також он-лайнових форм взаємодії з громадянами. Ці підходи розповсюджуються і на реформу взаємодії з бізнесом та на інші галузі», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він нагадав, що перша Загальнодержавна автоматизована система управління економікою створювалася якраз в Україні ще в 60-х роках минулого сторіччя видатним ученим, математиком і кібернетиком Віктором Глушковим. Ця система передбачала широке використання обчислювальної техніки для аналізу, прогнозування і планування економіки.

«Тепер ідеї Глушкова повернулися до нас у вигляді моделі електронного уряду», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, сьогодні всі ці проекти не можуть бути реалізовані без забезпечення загальнодержавної інфраструктурної складової – телекомунікаційної мережі загального використання.

Також, А.КЛЮЄВ відзначив, що бачить у використанні комп`ютерних технологій великий потенціал підвищення ефективності широкомасштабних реформ, які проводяться в країні. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проголосив 2011 рік – роком інформаційного суспільства.

***45-е засідання Ради глав адміністрацій зв`язку присвячене 20-річчю РСЗ. Регіональна співдружність в галузі зв`язку - відкрита регіональна організація, створена з метою широкої співпраці та проведення узгоджених дій держав - членів СНД в галузі електричного і поштового зв`язку.

До РСЗ входить 12 країн-членів і 6 країн-спостерігачів. РСЗ була створена 17 грудня 1991 року в Москві керівниками адміністрацій зв`язку країн-учасників Співдружності незалежних держав.