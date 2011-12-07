Телемовлення в цифровому форматі почнеться в Україні в 2012 році - Клюєв

За словами першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, телемовлення в цифровому форматі почнеться в Україні у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це Андрій КЛЮЄВ повідомив у рамках участі в 45-му засіданні Ради голів адміністрацій зв`язку Регіональної співдружності у сфері зв`язку (РСЗ).

За його словами, планується забезпечити трансляцію більш як 40 телевізійних каналів.

На сьогодні в Україні наближається до завершального етапу будівництво 4 покриттів мережі цифрового телемовлення в новітньому стандарті DVB-T2.

Довідка УНІАН. Урядову програму розвитку цифрового ТБ було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1085 "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення».

Цією програмою передбачено загальне фінансування на ці цілі в розмірі 4,3 млрд. грн. При цьому з Державного бюджету - лише 8,95 млн. грн. Решта коштів - за рахунок інвестицій та інших джерел. Державним замовником - координатором програми визначено Міністерство транспорту і зв`язку, керівником програми - міністра транспорту і зв`язку.

Програмою передбачено до 2015 року запровадити у смугах частот 174-230 МГц та 470-862 Мгц радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T.