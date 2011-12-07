Росію визнали найнебезпечнішою країною для пасажирських авіаперевезень

Росія, яка ще кілька років тому була світовим лідером в авіації, стала найнебезпечнішою країною для пасажирських авіаперевезень, пише The Wall Street Journal.

Згідно з даними організації Ascend, кількість авіакатастроф у Росії цього року, скоригована під обсяг повітряних перевезень, перевищила показник менш розвинених країн, у тому числі Конго та Індонезії.

У цьому році в Росії розбилися дев`ять літаків, на одному з них перебувала хокейна команда «Локомотив». Під час розслідування експерти виявили ряд порушень, у тому числі алкогольне сп`яніння членів екіпажу і фальшиві документи.

Вісім із дев`яти літаків, що розбилися, - ще радянських часів. Проте експерти вважають, що проблема полягає не в застарілому устаткуванні, а в неефективному регулюванні і низькокваліфікованих пілотах. Ще одна причина - недотримання техніки безпеки.

На думку Білла ВОССА, президента некомерційної організації Flight Safety Foundation (Фонд безпеки польотів), яка п`ять років тому допомагала Росії впровадити реформи безпеки, з аналогічними проблемами стикаються країни Африки і Південно-Східної Азії.

Влада Росії не вважаає, що Росію можна порівнювати зі згаданими країнами. За їхніми словами, передає WSJ, посилення контролю за сферою авіаперевезень, яке було введено після серії катастроф, має вирішити проблему безпеки.

Іноземні компанії нерідко забороняють своїм співробітникам користуватися російськими авіалініями під час відряджень, повідомили газеті фахівці в галузі безпеки повітряного транспорту. Деякі співробітники іноземних компаній використовують перевізників сусідніх Росії країн.

Після катастрофи Як-42 в Ярославлі, коли загинула хокейна команда «Локомотив», президент Дмитро МЕДВЕДЄВ зажадав радикального скорочення кількості авіакомпаній. Трохи пізніше прем`єр-міністр Володимир ПУТІН поправив президента: мова повинна йти про те, що всі компанії, а не тільки невеликі авіапідприємства, дотримувалися вимог безпеки, передає Газета.Ru.