Діяльність у сфері інтелектуальної власності тепер не підлягає ліцензуванню
17:47, 07 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 15 листопада.
Даним законом виключено із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері інтелектуальної власності.
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