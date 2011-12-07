Діяльність у сфері інтелектуальної власності тепер не підлягає ліцензуванню

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності». Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 15 листопада. Даним законом виключено із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері інтелектуальної власності.

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