У листопаді Придніпровська залізниця перевезла понад 10 млн тонн вантажів

У листопаді 2011 року Придніпровська залізниця навантажила 10 млн. 165 тис. вантажів, що на 1,4% більше запланованого (10 млн 20 тонн).

Зокрема, за цей період магістраль перевезла: кам`яного вугілля -1 млн 206, 77 тис. тонн, коксу - 80,67 тис. тонн; флюсів - 317,77 тис. тонн; руди залізної та марганцевої - 5 млн 519,27 тис. тонн (в т. ч. на експорт - 2 млн. 294,67 тис. тонн), чорних металів - 1 млн. 169,38 тис. тонн, будівельних вантажів - 517,25 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 279 , 68 тис. тонн, цементу - 83,42 тис.тонн; зерна - 136,53 тис. тонн; граншлак - 200,15 тис. тонн; хімікатів -117,89 тис. тонн.

Довідка. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн. пасажирів. Її експлуатаційна колійна мережа перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.