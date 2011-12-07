Україна має намір увійти до 50 кращих країн з логістичної ефективності — Колесніков

Україна до 2013 року має намір увійти до 50 кращих країн у світовому рейтингу логістичної ефективності Світового банку (Logistics Performance Index), чому сприятиме стратегія реформування транспорту.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив віце-прем’єр-міністр України — міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час конференції «Україна - погляд зсередини 2011: на шляху до успіху?», організованої Фондом ефективного управління у партнерстві з британським виданням The Economist у Лондоні.

«Якщо в 2007 році Україна обіймала 74-те місце, то в 2010-му – 102-ге з 155 країн. Наше завдання - увійти до числа 50 кращих», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, підвищенню рейтингу сприятиме, зокрема, упровадження в травні 2012 року швидкісного пасажирського залізничного руху зі швидкістю руху 160-180 км/год, електрифікація залізничних колій, яка на третину понизить собівартість перевезень і підвищить швидкість залізничного руху на 35%, а також реструктуризація «Укрзалізниці».

У сфері автомобільного транспорту поліпшенню рейтингу України сприятиме розвиток траси Львів-Київ коридору Захід-Схід у напрямі Київ-Канев-Черкаси-Дніпропетровськ-Донецьк-Ростов, а на півдні з`явиться траса Одеса-Миколаїв-Херсон, максимально можливе переведення вантажного потоку з автомобільних доріг на залізничний і водний транспорт, а також реформування «Укравтодору», стратегія якого на даний час розробляється.

«Якщо сьогодні «Укравтодор» є і замовником, і будівником, і контролером, то в майбутньому тільки експлуатуватиме дороги і проводитиме поточні ремонти. Підрядчики залучатимуться на комерційних умовах, а контроль якості будівництва здійснюватимуть сторонні організації», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, на даний час переговори щодо контролю ведуться з французькими і німецькими компаніями.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що держава планує створити привабливі умови для інвесторів з метою розвитку українських портів, і нагадав, що практично завершено роботу з реконструкції основних аеропортів країни.

Довідка УНІАН. Світовий банк раз на три роки проводить оцінку ефективності логістики, враховуючи при розрахунку індексу логістичної ефективності, зокрема, якість митних послуг, логістику, наявність самої інфраструктури, доступ до ринкових тарифів, можливість відстежувати вантажі під час їх переміщення і своєчасність доставки.