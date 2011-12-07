До зимових свят Придніпровська залізниця призначила 6 додаткових потягів

З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів та забезпечення пікових перевезень під час новорічних і різдвяних свята Придніпровська залізниця станом на 06.12.2011 р. призначила 6 додаткових потягів.

Зокрема, № 579/580 Дніпропетровськ - Київ, відправлення з Дніпропетровська 30-31.12.2011 р. о 13.15, з Києва - 30-31.12.2011 р. в 07.55;

№ 150/149 Запоріжжя-Київ, відправлення із Запоріжжя 28.12.2011 р. в 19.33, з Києва - 29.12.2011 р. о 23.05; № 201/202 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, відправлення з Дніпропетровська 23.12.2011 р. - 13.01 .2012 р. о 12.05 через день по непарних, з Івано-Франківська - 24.12.2011 р. - 14.01.2012 р. о 20.22 через день по парних; № 536/535 Сімферополь - Ужгород, відправлення з Сімферополя 23, 28,29.12 .2011 р., 01, 02, 05, 06.01.2012 р. о 18.55, з Ужгорода - 25, 30,31.12.2011 р., 03, 04, 07, 08.01.2012 р. в 09.08; № 172/171 Дніпропетровськ - Сімферополь, відправлення з Дніпропетровська 28-30.12.2011 р., 02, 03, 05, 06, 09,10.01. 2012 р в 07.42, із Сімферополя - 28, 29, 30.12. 2011 р., 02, 03, 05, 06, 09, 10.01.2012 р. в 16.37;. № 517/518 Дніпропетровськ - Львів, відправлення з Дніпропетровська 23.12.2011 р. і 27.12.2011 р. по 09.01.2012 р. щоденно, крім 31.12.2011 р. і 06.01. 2012р., о 16.36; прибуття до Львова 24.12.2011р. і з 28.12.2011 р. по 10.01.2012 р. щоденно, крім 01, 07.01.2012 р., о 10.16.