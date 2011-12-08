«Укравтодор» може збільшити введення в експлуатацію доріг більш ніж удвічі

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) за підсумками 2011 року, у разі збереження сприятливих погодних умов, може збільшити введення в експлуатацію відремонтованих і новопобудованих доріг більш ніж удвічі - до 2 тис. км.

Як повідомили УНІАН в "Укравтодорі", такий прогноз дав глава держслужби Володимир ДЕМІШКАН.

Крім того, в "Укравтодорі" зазначають, що з початку 2011 року вже відремонтовано і побудовано понад 1700 км доріг загального користування.

"Це рекорд за роки незалежності України. Для порівняння, у 2009 році було відкрито рух лише на 92 км доріг, у 2010-му - на 973 км", - сказано у повідомленні "Укравтодору".

Раніше "Укравтодор" планував відкрити у 2010 році рух на 1500 км доріг.

У 2012 році, за умови відповідного фінансування, "Укравтодор" планує відкрити рух не менше, ніж на 2000 км автодоріг.

Крім того, "Укравтодор" зазначає, що під час будівництва і ремонту доріг зараз використовують нові технології дорожнього будівництва.

"Укравтодор" входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.