Миколаївський порт за 11 місяців збільшив переробку вантажів на 23%

Миколаївський морський торговий порт у січні-листопаді 2011 року збільшив переробку вантажів на 23% порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - до 7,7 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН в порту, зокрема в листопаді було перероблено 0,7 млн. тонн вантажів - на 46% більше, ніж в листопаді 2010 року.

Довідка УНІАН. Миколаївський морський торговий порт (заснований в 1789 р.) сполучений з морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. Прохід по каналу можуть здійснювати судна завдовжки до 215 м і осіданням до 10,3 м. Територія порту - 97,3 га; акваторія порту - 342 га; загальна протяжність причалів порту - 2420 м; (у т.ч. 242,2 м - в Очакові). Допустиме осідання біля причалів - 10,3 м (у прісній воді); довжина залізничного полотна - 27 км; кількість причалів - 15.

У 2010 році порт переробив 7,2 млн. тонн вантажів.

Основними вантажами, які переробляє Миколаївський порт, є чорні метали, руда, вугілля, зерно, хімічні, мінеральні добрива (валом) і нафтопродукти.