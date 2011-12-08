АМК порушив справу проти 94 підприємців-автоперевізників Полтавської області

Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу проти 94 підприємців-автоперевізників регіону за ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відділення.

За їх даними, підприємці, які не є платниками ПДВ, включали у вартість проїзду ПДВ і стягували його під час реалізації квитків водіями або кондукторами автобусів, чим неправомірно збільшували вартість проїзду на приміських маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. Такі дії підприємців були б неможливими за умови існування значної конкуренції на ринку.

Вартість проїзду - це сума, за якою автомобільний перевізник здійснює перевезення, вона включає вартість за тарифом, страховий платіж і податок на додану вартість.

Таблицю вартості проїзду на маршруті самостійно розробляє перевізник, враховуючи вищезгадане і відстань між зупинками в розкладі руху. Таблиця вартості проїзду є складовою паспорту маршруту, який входить в перелік документів, на підставі яких виконують пасажирські перевезення

Згідно з таблицею вартості проїзду на приміських маршрутах загального користування, складених перевізниками, у таблицях закладений тариф за 1 км проїзду у розмірі 25,0 коп., ПДВ - 20%, і страховий збір - 3%. У вартість проїзду не включені витрати, пов'язані з обслуговуванням пасажирів на автостанціях.

Оскільки територіальним відділенням встановлений факт ознак монопольного становища і його зловживання з боку приватних підприємців, адміністративна колегія прийняла рішення порушити справу за ознаками вищезгаданого порушення. Розслідування у справі триває.