Будівництво «Мосту Кірпи» обійшлося «Укрзалізниці» у 8,5 млрд. грн. - Козак

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві, відомого як «Міст Кірпи» обійшлося Державній адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» у 8,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Всього за сім років цей міст обійшовся «Укрзалізниці» у 8,5 млрд. грн. Жодна залізнична адміністрація не несе такого навантаження», - поінформував В.КОЗАК.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», остання виплата за кредит у розмірі 700 млн. дол. США, узятий відомством у «Дойче Банк АГ» на будівництво моста, сталася у жовтні 2011 року.

«У жовтні «Укрзалізниця» повністю розрахувалася з “Дойче Банком” за кредитні кошти, узяті ще у 2004 році на будівництво залізнично-автомобільного мосту через Дніпро. Виплатили останні 40 млн. доларів», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Дойче Банк АГ» надав на будівництво мосту кредит терміном на 7 років за відсотковою ставкою Libor + 6,5% річних. Будівництво мосту було розпочате у 2004 році і завершилося в 2011 році.

У рамках проекту були виконані роботи з облаштування залізничної складової мосту, естакад правобережного і лівобережного підходів і Березняківського шляхопроводу, а також автомобільного проїзду з лівого на правий берег і з правого на лівий.

Даний мостовий перехід не був спочатку передбачений генеральним планом розвитку Києва.