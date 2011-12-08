Директором з продажу компанії ВОЛЯ призначений Дзюбенко

Директором з продажу провідного українського загальнонаціонального провайдера телекомунікаційних послуг, компанії ВОЛЯ призначений Антон ДЗЮБЕНКО.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її даними, на цій посаді А.ДЗЮБЕНКО буде нести відповідальність за всі процеси, пов`язані з розробкою і реалізацією стратегії продажів і взаємодії з партнерами, які здійснюють прямий продаж і підключення. Основними завданнями А.ДЗЮБЕНКА є розвиток напрямку В2С, збільшення продажів і прибутковості компанії, розширення партнерської мережі в містах присутності ВОЛІ.

Як зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ, призначення нового директора з продажів «є логічним кроком» у розвитку ВОЛІ і нової стратегії компанії «2 +1» (кращий продукт, кращий сервіс плюс ефективні бізнес-процеси). За його словами, з урахуванням жорсткої конкуренції в телекомунікаціях, розвитку технологій, мінливих зовнішніх умов і стрімкого розвитку компанії в цілому перед А.ДЗЮБЕНКОМ «стоїть складне і цікаве завдання», і тому його досвід роботи в побудові продажів в різних сферах, зокрема, в телекомунікаційній, є важливим для розвитку та посилення даного напрямку в компанії ВОЛЯ. Е.ФРАНКЕ висловив переконання, що «великий досвід А.ДЗЮБЕНКА і глибоке розуміння телекомунікаційного ринку України дадуть хороший імпульс ефективному впровадженню наших ініціатив і в столиці, і в регіонах».

Довідка УНІАН. Антон ДЗЮБЕНКО закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «міжнародна економіка».

А.ДЗЮБЕНКО спеціалізується на організації та побудові систем ефективних продажів. Він має значний досвід роботи в різних галузях цього напряму: банківській, нафтовій, FMCG та телекомунікаційній. Останні кілька років займав позицію директора з продажу та маркетингу київської філії компанії «Київстар», де відповідав за прямий та непрямий продаж, продаж та обслуговування абонентів, маркетинговий аналіз, якість покриття та маркетингові комунікації. Раніше займав керівні позиції в таких компаніях, як «Веда», «Союз-Віктан», «Нафтова компанія «Альянс-Україна», «Укрсоцбанк» та інші.

ВОЛЯ є провідним загальноукраїнським телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.