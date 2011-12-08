Завдяки запуску електрифікованої ділянки Полтава-Кременчук УЗ щодоби економить 1 млн. грн.

Завдяки запуску електрифікованої ділянки Полтава-Кременчук «Укрзалізниця» щодоби економить 1 млн. грн.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив перший заступник генерального директора відомства Сергій БОЛОБОЛІН.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» в рамках програми з підготовки до проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012 і запуску швидкісного руху цього року вже ввела в експлуатацію електрифіковану ділянку Житомир-Фастів, наступна ділянка Полтава-Красноград-Лозова довжиною 176 км буде здана в 2012 році. 100 км цієї ділянки, за словами С. БОЛОБОЛІНА, вже закінчені. «Економія дизельного пального на цьому відрізку становитиме понад 20 тис. т на рік», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн., яка передбачає електрифікацію 1562 км залізничних колій.

На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообороті становить 89,7%.