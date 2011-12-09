Від початку року на коліях та переїздах кількість ДТП скоротилася на 22%

З початку поточного року на шляхах і переїздах Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") сталося 74 дорожньо-транспортних події, що на 22% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомили УНІАН в "Укрзалізниці", у результаті ДТП загинуло 14 осіб і 22 травмовано. Роком раніше у ДТП на залізниці постраждало 117 осіб, у тому числі загинули 72 людини, травмовано - 45.

З 74 ДТП, які сталися цього року, 61 сталося на переїздах і 13 - на шляхах поза переїздами.

"Незважаючи на усі заходи з боку залізниці, основною запорукою безпеки на коліях і переїздах є саме уважність і дисциплінованість водіїв", - сказано у повідомленні "Укрзалізниці".