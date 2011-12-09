ЗАЗ у січні-листопаді збільшив випуск авто на 44,5%

Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ "ЗАЗ", м. Запоріжжя) у січні-листопаді 2011 року виробив 56 тис. 294 автомобілі, збільшивши випуск авто порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 44,48%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ "ЗАЗ", "у січні-листопаді 2011 року було вироблено 56 тис. 294 автомобілі, з них: ЗАЗ - 1427, ВАЗ - 2 219, CHANCE - 21 574, Sens - 6 476, Lanos - 11 059, Ланос-фургон - 876, ZAZ Forza - 3 537, А13 - 5 283, Chevrolet - 524, KIA - 2 849, ТАТА - 240, автобусів - 230".

Порівняно з січнем-листопадом 2010 року, упродовж яких Запорізький автомобілебудівний завод випустив 38 тис. 962 автомобілі, виробництво автомобілів збільшилося в цілому на 44,48%.

При цьому, за даними прес-служби, завод збільшив також експорт автотранспортних засобів: у січні-листопаді 2011 року він склав 26 тис. 453 автомобілі, що на 36,59% більше, ніж в січні-листопаді 2010 року, коли експорт складав 19 тис. 366 авто.

Довідка УНІАН. ПАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ".

У структуру корпорації входять понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.