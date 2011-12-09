«Укравтодор» відкриває 4 км реконструйованої ділянки траси М-18

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) 9 грудня відкриє рух на реконструйованій ділянці км 628 - км 632 автомобільних дороги державного значення Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

Як повідомляє "Укравтодор", реконструкція дороги проводиться за параметрами доріг I категорії.

Замовник робіт - Служба автомобільних доріг в АР Крим. Генпідрядник - ЗАТ "Південьшляхбуд". Контроль якості робіт на об'єкті реконструкції і науковий супровід здійснювали ДНТЦ "Дор’якість" і "ДерждорНДІ".

За даними "Укравтодору", під час курортного сезону інтенсивність руху на дорозі Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта збільшується до 32 тис. автомобілів на добу, а на окремих ділянках - до 48 тис. автомобілів на добу.

Загальна протяжність траси Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта складає 632 км.

У вересні 2011 року на дорозі Харків - Ялта була введена в експлуатацію ділянка автодороги км 632 - км 635.

Довідка УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

З початку 2011 року "Украватодор" відремонтував і побудував понад 1700 км доріг загального користування. Раніше "Укравтодор" планував відкрити у 2010 році рух на 1 500 км доріг.