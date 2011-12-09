«Богдан Моторс» збільшив статутний капітал на 2%

ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" збільшила статутний капітал на 2% або на 19,635 млн. грн. - до 1 млрд. 101,36 млн. грн., розмістивши 78,539 млн. штук простих іменних акцій, тоді як до розміщення пропонувалося 1,43 млрд. акцій на суму 357,5 млн. грн., за рахунок чого статутний капітал планували збільшити на третину - до 1,437 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "Богдан".

У повідомленні сказано, що результат закритого розміщення акцій додаткової емісії затвердили акціонери ПАТ на позачергових зборах 7 грудня.

Ціна продажу акції склала 0,28 грн. за номіналу 0,25 грн.

У результаті додаткової емісії структура акціонерів ПАТ залишилася практично незмінною.

Як раніше зазначав президент корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК, тривалі кризові явища в економіці, а також відсутність захисту вітчизняного автовиробництва державою і, значить, чіткого сигналу для інвесторів про пріоритетність цієї галузі, не дозволили "Богдан Моторс" залучити стратегічного інвестора і розмістити акції в запланованому об'ємі.

Довідка УНІАН. ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", яке об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан", у січні-вересні 2011 року скоротило чистий збиток майже в 2,2 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 140 млн. грн., його чистий дохід виріс у 2,7 разу - до 2 млрд. 867 млн. грн. При цьому в третьому кварталі компанія отримала чистий прибуток у розмірі 100,11 млн. грн. проти збитку за той же період 2010 року в сумі майже 192 млн. грн.

Корпорація "Богдан" нині об'єднує виробничі заводи з виробництва легкових автомобілів потужністю 120-150 тис. од. (Lada, Hyundai і автомобілі під власним брендом) у Черкасах і автобусів та тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. на рік.

За даними ДКЦПФР, на 9 вересня 2011 року британській компанії SV Motors належало близько 12,6% акцій ПАТ "Богдан Моторс", ТОВ "Український автомобільний холдинг" - 18,91%, а на серпень 2011 року - закритому недиверсифікованому венчурному інвестфонду "Богдан Капітал" - близько 13,64% акцій, компанії ЛМК "Богдан" - 10,93% акцій.