«Укрзалізниця» ввела новий графік руху міжнародних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" з 11 грудня 2011 року вводить новий графік руху потягів у міжнародному сполученні, який діятиме до 8 лютого 2012 року.

Як повідомляє "Укрзалізниця", графік передбачає курсування 14 пар потягів сполученням з країнами Західної Європи.

Зокрема, формуванням "Укрзалізниці" призначено такі потяги:

№ 29/30 Київ-Берлін "Каштан" - 3 вагони Київ-Берлін, а з 19.12.2011 - 5 вагонів Київ-Берлін. Потяг слідує по Польщі і Німеччині з подальшим відправленням з Берліна о 16.22 (замість 15.24).

№ 67/68 Київ-Варшава. Потягам № 29/30 і № 67/68 був змінений маршрут слідування через Шепетівку-Здолбунів (замість Олевськ-Сарни).

Формуванням "Укрзалізниці" і Польських залізниць вирушатиме потяг № 35/36 Львів-Вроцлав.

Формуванням РЗ вирушатиме потяг № 15/16 Москва-Будапешт, у складі якого курсує вагон "Укрзалізниці" Київ-Будапешт, № 59/60 Москва-Софія "Болгарія-експрес", у якому курсують вагони "Укрзалізниці" Київ-Софія і потяг № 52/51 Саратов-Варна, який курсуватиме влітку.

Формуванням Білоруських залізниць вирушатиме літній потяг № 101/102 Мінськ-Варна, формуванням ЖСР (Словаччина) - дві пари потягів сполученням Чієрна-Чоп, формуванням МАВ (Угорщина) - п'ять пар потягів сполученням Захонь-Чоп.