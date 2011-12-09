ПЗ у листопаді перевезла 6 млн. 370 тис. пасажирів

Придніпровська залізниця у листопаді забезпечила перевезення 6 млн. 370 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі залізниці, це на 32 тис. пасажирів (0,5%) більше, ніж у листопаді 2010 р.

При цьому, за даними прес-служби Придніпровської залізниці, у листопаді 2011 року проїзні квитки через каси Придніпровської залізниці оформили 708,2 тис. пасажирів, сплативши за них в цілому 92 млн. 546,3 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДП "Придніпровська залізниця" - одна з найбільших залізницьУкраїни. До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська).