"Кажуть, наступає криза, але ми її поки що не відчули"

- До призначення 1-м заступником гендиректора УЗ Ви працювали першим заступником начальника Донецької залізниці, перед цим очолювали Одеську. Наскільки відрізняється робота на дорогах і в «головному штабі»?

-Відмінності, звичайно, є. Коли часто буваєш в колективах, практично кожен день бачиш результати своєї роботи. Це, мабуть, головна відмінність. Працюючи в апараті, результати можна відстежувати тільки з якоюсь періодичністю.

- Які головні завдання перед Вами поставив В. Козак?

- Найголовніше завдання - організувати роботи до Євро-2012. Як ви знаєте, в рамках цієї програми реалізується ряд інших програм: запуск швидкісного руху на ділянках Львів-Київ та Київ-Донецьк, електрифікації залізничних колій та спільно з цим приведення в порядок колійного господарства та причетною інфраструктури.

Ще одне стратегічне завдання - підготовка до проведення реформи УЗ. Ми сподіваємося, що цього року буде прийнятий закон про створення акціонерного товариства і прийняті зміни в закон про залізничний транспорт (маються на увазі законопроекти № 9337 про особливості освіти державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування та № 9377 про внесення змін до закону України про залізничний транспорт. - УНІАН)

- Згадайте найскладніші моменти, наприклад, коли побоювалися чогось не встигнути ...

- Ну, питання «не встигнути» взагалі не стояло, інша справа, якою ціною. Лише у 2-му півріччі «Укрзалізниця» змогла вийти на нормальне матеріально-технічне постачання всіх напрямів і главків. Деякі з проблем залишилися і нині, зокрема, з фінансуванням. Але наші люди вміють працювати і без достатнього фінансування, тому нам вдалося вирішити всі поставлені завдання.

- Цей рік став рекордним для «Укрзалізниці» за обсягами електрифікації шляхів. За 20 років незалежності таких обсягів ще не було.

- Цього року було запущено електрифіковані ділянки Житомир-Фастів та Полтава-Кременчук, ще одна ділянка Полтава-Красноград-Лозова протяжністю 176 км буде здана в поточному році, 100 км цього відрізка вже закінчені. Разом з цим була проведена модернізація ліній зв`язку та пристроїв ЦБ на 35 станціях, в т.ч., 14 на швидкісній ділянці. Ці станції були модернізовані на мікропроцесорній основі за останнім словом техніки. Економічний ефект на видноті: пропускаючи на цій ділянці близько 35 пар поїздів, «Укрзалізниця» щодоби економить 1 млн. грн. на добу. Якщо говорити про відрізок шляху Полтава-Красноград-Лозова, який буде запущений в наступному році, то економія дизельного палива тут складе більше 20 тис. т на рік.

- На яких ділянках пасажирські поїзди зможуть розвивати швидкість 160 км / год?

- З майже 1500 км колій, на яких будуть обертатися швидкісні потяги «Хюндай», така швидкість буде забезпечена на 700 км. На жаль, на інших ділянках для цього є об`єктивні перешкоди. Зокрема, наявність великих станцій, через які поїзди мають прямувати з зниженою швидкістю, кривих ділянок, яких дуже багато та інш. Ми випрямили кілька десятків кривих для підвищення швидкості, але випрямити всі нереально. До речі, в модернізацію цих 1500 км УЗ вже вклала близько 2 млрд грн.

- Чи вдасться повністю розділити вантажний і пасажирський рух на швидкісних ділянках?

- Вантажні потоки склалися так, що вантажний рух залишиться на ділянці Львів-Здолбунів, і в невеликій кількості на Краматорськ-Донецьк. На інших не буде вантажного руху, крім збірних наскрізних поїздів, які збиратимуть на станціях по кілька вагонів. Від цього, на жаль, нам не вдалося відійти.

- Було заявлено, що пасажири швидкісних поїздів «Хюндай» зможуть користуватися високошвидкісним Інтернетом.

- Не тільки швидкісних, але і всіх інших поїздів, які курсуватимуть на ділянці Донецьк-Львів. На сьогоднішній день з 1300 км лінії оптово-волоконно зв`язку 1000 км вже укладені. У 1-му кварталі буде встановлено обладнання. Це дозволить налагодити також стійкий мобільний зв`язок. Інвестор проводить ці роботи власним коштом, ми йому надали право це робити в смузі відводу «Укрзалізниці». До кінця року укладання буде закінчена. Це дозволить «Укрзалізниці» також користуватися бездротовим зв`язком для своїх технічних потреб.

- Як УЗ має намір боротися за транзитні вантажі?

- На жаль, цього року збереглася негативна динаміка транзиту. На сьогоднішній день падіння в грудні до грудня минулого року склало близько 15%. Це серйозна цифра. Ми недоотримали близько 8 млрд. грн., що пов`язано з кон`юнктурою світового ринку. Система знижок не зарекомендувала себе ефективною, по окремих вантажах висувається вимога оплати за перевезення нижче собівартості. Разом з тим ми працюємо і з вантажовласниками, і з керівниками держав, зокрема, нещодавно відбулася зустріч з керівництвом Таджикистану. До речі, в процесі реформування система тарифів буде змінена на більш гнучку.

- Які очікуються обсяги внутрішніх перевезень?

- На сьогоднішній день зростання вантажопотоку по всій номенклатурі становить понад 8%. Кажуть, настає криза, але ми його поки не відчули. Єдина проблема - не вистачає рухомого складу. Протягом року за межами України працювало близько 12 тис. піввагонів. У зв`язку з чим УЗ була змушена кілька разів оголошувати їх дострокове повернення і обмежувати навантаження за межі держави. Зараз створено дві компанії, на баланс яких з 1 січня буде передано увесь вагонний парк, він отримає статус власного і буде більш керованим. (У листопаді було створено ДП «Український транспортно-логістичний центр» - УНІАН)

- Як можна прискорити оборот вагона?

- Зменшення обороту вагона - найефективніший спосіб оптимізація парку. Як вагон працює - так і заробляє. У цьому році ми виправили багато суттєвих недоліків у оганізаціі роботи локомотивів і локомотивних бригад, збільшивши плечі. Сьогодні поїзди у нас минають багато сортувальних станцій без зміни локомотива, на ходу. Ефект від цього нововведення ми відчуємо вже найближчим часом. Якщо говорити про використання вагонів, основна біда - недобросовісний клієнт. Наприклад, вагони-зерновози, про які сьогодні всі говорять, тільки 15% часу знаходяться в русі. А решту простоюють: під навантаженням / вивантаженням, перевіркою ветінспекціі та ін. При розробці нового тарифного збірника тарифів УЗ обов`язково врахує заходи щодо стимулювання продуктивнішого використання нашого рухомого складу клієнтами. Він буде затверджений напочатку 2012 р.

- На якому зараз етапі переговори з митницею про отримання УЗ статусу митного перевізника?

- Минулого тижня відбулася зустріч генерального директора УЗ з представниками Митної служби в досить в конструктивному руслі. Тому, я думаю, що такий статус в УЗ буде. Ми зацікавлені усунути всі перешкоди для того, щоб через нашу країну пішли вантажі.

- Що Ви ходите побажати колегам до 20 річчя УЗ, яке відзначатиметься в грудні?

- 20 років - це досить серйозний термін для апарату. Була виконана величезна робота, в першу чергу, тими людьми, багатьох з яких вже в ньому немає. Для них в першу чергу і буде це свято.

Оксана Вітер (УНІАН)