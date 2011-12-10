У Вінниці міський пасажирський транспорт обладнають системою навігації

Вінницький міськвиконком затвердили рішення щодо створення Автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) в м. Вінниці, яка передбачає обладнання міського транспорту системою навігації.

Про це повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Така система передбачає обладнання міського транспорту системою навігації, яка дозволить чітко виявляти місце знаходження транспорту, контролювати дотримання водіями графіку руху та час виходу транспорту на лінію. Крім того, здійснюватиметься контроль за дотриманням необхідної кількості транспортних засобів відповідно маршрутної мережі.

Пристрої навігації, які встановлюватимуться на міському транспорті, дозволять відстежувати задані параметри руху об`єкта в режимі реального часу та здійснювати моніторинг відхилень та скарг. Як наслідок, за допомогою АДСУ робота комунального транспорту знаходитиметься під чітким контролем, що в свою чергу дозволятиме приймати необхідні рішення стосовно покращення роботи.

У відповідності до рішення спочатку буде проведено відкритий інвестиційний конкурс для забезпечення Автоматизованої системи диспетчерського управління рухомими об`єктами міського пасажирського та комунального транспорту м. Вінниці.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН повідомив, що буде проведено конкурс серед українських та іноземних кампаній. «Для досягнення високих стандартів якості перевезення нам потрібно чітко задавати параметри маршрутів, інтервали руху, і все це ми зможемо зробити за допомогою сучасних технологій», - впевнений В.ГРОЙСМАН.