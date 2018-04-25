Додаткові поїзди: для перевізника дорого, для пассажира - некомфортно
Для пасажира поїздка на додатковому поїзді може бути вигідною за умови, що він готовий пожертвувати часом і комфортом. Для залізниці додаткові потяги стають ще одним джерелом збитків.
Відреагували на попит
Незважаючи на загальну збитковість пасажирського сектора, «Укрзалізниця» знайшла можливість призначити додаткові поїзди. Спочатку, за повідомленням відомства, їх було призначено 20, з них 11 - у західному напрямку. Зокрема за станом на 5 грудня шість поїздів призначила Південно-Західна залізниця, п`ять - Придніпровська, чотири - Південна, по два - Одеська та Донецька і один - Львівська. Крім того, було додано 17 комфортабельних приміських поїздів, які, в основному будуть відправлятися з Києва в напрямку Коростеня, Конотопа, Вінниці, Шепетівки, Шостки та інших.
7 грудня гендиректор УЗ Володимир Козак заявив, що «Укрзалізниця» планує збільшити кількість додаткових поїздів, які курсуватимуть під час новорічних і різдвяних свят у західному напрямку. «Сьогодні ми бачимо проблему з вивезенням пасажирів на Ужгород, Івано-Франківськ і Львів, тому туди будуть додаватися поїзда. Я впевнений, що ми вивеземо всіх пасажирів, але чекаємо участі й інших видів транспорту в цьому процесі », - сказав В. КОЗАК.
Авіакомпанії теж прагнуть призначити в святкові дні додаткові рейси, щоправда, в основному, міжнародні. Наприклад, компанія «АероСвіт» з 21 грудня відкриє маршрут Київ-Хошимін-Київ (2 парних рейси на тиждень). З середини грудня до середини січня 2012 літаки "АероСвіту" відновлять рейси з України в Азербайджан і Вірменію. У період зимових свят на лінії Київ-Софія будуть використовуватися повітряні судна більшої ємності: планується, що ці рейси будуть доставляти туристів на популярні гірськолижні курорти Болгарії. Також традиційно збільшиться кількість рейсів з Києва до Нью-Йорк, Тель-Авів, Дубаї, Прагу, Санкт-Петербург і Алмати.
З автобусними перевезеннями складніше. Великі автоперевізники не можуть запропонувати достатньої кількості регулярних рейсів в найбільш популярні взимку напрямки або зручного сервісу з бронювання квитків. Компанії, до яких ми звернулися, або не здійснюють регулярних рейсів в цих напрямках, або всі квитки на зимові канікули у них вже розкуплені. "Більшість автобусних перевізників у таких напрямках не мають регулярних пасажирських рейсів і працюють на замовлення. До виконання таких замовлень автоперевізники, як правило, готові, але для індивідуального пасажира це дуже невигідно", - пояснює засновник автобусного перевізника" Автосфера "Андрій Іщук.
"Додатковий головняк" для залізниці
Основна проблема додаткових поїздів в тому, що вони вимагають від залізниці додаткових витрат, які окупаються менш ніж на 60%. Щоб сформувати і відправити додатковий поїзд, потрібно задіяти велику кількість людських і фінансових ресурсів, тому перевезення на додаткових потягах збиткові подвійно. «Додатковий поїзд працює лише три дні до нового року і три дні на початку січня, - пояснив генеральний директор« Укрзалізниці» Володимир КОЗАК. - Для формування цього потягу нам потрібно взяти вагони з відстою, відремонтувати їх і знайти провідників, які будуть їх обслуговувати ».
Крім додаткових поїздів призначаються додаткові рейси, а графікові поїзди запускаються з максимально можливою для цього поїзда кількістю вагонів. «У кожного поїзда є максимальна довжина, яка залежить не стільки від локомотива, скільки від технічного облаштування станцій - довжини платформ, довжини приймально-відправних шляхів, довжини відстою. Коли зростає попит, ми збільшуємо кількість вагонів до максимального числа - це може бути 18 або 20 вагонів, хоча в звичайному поїзді може бути і 15 вагонів», - пояснює начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр Болдов.
Правда, збільшення кількості вагонів поки не рятує ситуацію. «Ми збільшили схему поїзда на п`ять вагонів в бік Ужгорода, але за 40 хвилин були розкуплені всі додаткові квитки», - розповів В. Козак, пояснюючи таку оперативність покупців єдиною системою продажу квитків. «У нас тільки по Києву працює 300 квиткових кас. Якщо в кожній касі купується по одному квитку, то всі квитки розходяться», - говорить гендиректор «Укрзалізниці».
За попередньою інформацією 29-30 грудня 2011 тільки київський залізничний вузол відправить 130 поїздів, що складе практично максимальну його переробну спроможність. Завдяки заходам, до яких вдається “Укрзалізниця”, до кінця грудня залізничники обіцяють відправляти тільки з Київського вузла більше 100 тис. пасажирів на добу, хоча зазвичай з вокзалу Київ-пасажирський щодоби відправляється близько 30 тис. чоловік.
У той же час фінансові показники додаткових поїздів значно гірше, ніж поїздів графікових. Втім, графікові поїзди при існуючих тарифах і моделі компенсації витрат на перевезення пільговиків (прогнозована «Укрзалізницею» на сьогодні заборгованість з компенсацій пільгових перевезень складе близько 450 млн. грн) теж приносять збитки.
Так, за інформацією Донецької залізниці, сьогодні з 12 графікових поїздів внутрішнього сполучення, які формує дорога, тільки два потяги є рентабельними - № 37 Донецьк-Київ і № 20 Луганськ-Київ, рентабельність яких складає 34,1% і 9,5% відповідно . «В цілому пасажирські перевезення збиткові, додаткові потяги не виняток. Покриття витрат на відправлення поїзда внутрішнього сполучення над доходами, які може принести цей потяг, становить близько 60%, - говорить прес-секретар Донецької ЖД Володимир Селіванов. - Витрати на один відправлений поїзд на нашій дорозі складають в середньому - 78,83 тис. грн. Іншими словами, формування додаткового поїзда - це додаткові витрати".
Крім того, додаткові поїзди заповнюються, як правило, тільки в одну сторону - спочатку «туди», потім «звідти». «Населеність додаткових поїздів у відправленні «туди» висока, а «звідти» низька, - розповідає В. Селіванов. - Наприклад, на додатковий поїзд № 569/570 Донецьк-Львів на 28, 30 грудня та 2 січня реалізовано 91, 89 і 93 відсотків місць в напрямку «туди», а «звідти» на 29 грудня, 1 і 3 січня реалізовано тільки 23, 0 і 32 відсотків відповідно».
За інформацією «Укрзалізниці», лише один додатковий рейс Київ-Ужгород приносить збиток в розмірі 89,85 тис. грн, рейс Київ-Сімфірополь - 82 тис. грн., Київ-Донецьк - 142 тис. грн.
... та для пасажирів
Додаткові поїзди формуються з резервного вагонного парку, який у звичайний час не використовується. «До графікових поїзди ми підбираємо новіші вагони, проводимо атестацію на фірмовість. Додаткові поїзди формуються з вагонів, що не можуть стати фірмовими», - розповідає А. Болдов. Правда, як запевняють залізничники, такі вагони абсолютно справні, пройшли всі види ремонту і відповідають всім технічним вимогам та санітарним нормам.
У той же час, дороги не витрачають час і ресурси на доведення резервних вагонів до стандартів, які дозволять включати їх до складу фірмових поїздів. В результаті, за словами А. Болдова, вартість квитка в додатковому поїзді може бути на 20-30% нижче, ніж у графіковому поїзді в цьому ж напрямку.
Крім цього позитивного для пасажира моменту є і неприємний - графік руху додаткового поїзда формується за «залишковим принципом», тобто додатковий потяг пропускає графікові поїзди, що мають таку ж категорію (швидкий або пасажирський), тому знаходяться у дорозі як правило довше, ніж графікові. «Додаткові поїзди прокладаються за залишковим принципом. Вони закладаються на ті нитки графіка, які не задіяні. У першу чергу ми забезпечуємо пропуск графікових і швидких поїздів, які знаходяться в дорозі мінімальний час», - розповідає А. Болден.
Зараз «Укрзалізниця» регулярно інформує про призначення додаткових поїздів і про ситуацію з продажем квитків. За даними відомства, зараз вільні місця є практично в усіх напрямках, проте ситуація постійно змінюється. Як залізничники впоралися з перевезеннями на зимові канікули, буде зрозуміло тільки в середині січня 2012 року, коли всі громадяни, що подорожують, повернуться додому.
Михайло Нечипорчук (УНІАН)