Додаткові поїзди: для перевізника дорого, для пассажира - некомфортно

Відреагували на попит

Незважаючи на загальну збитковість пасажирського сектора, «Укрзалізниця» знайшла можливість призначити додаткові поїзди. Спочатку, за повідомленням відомства, їх було призначено 20, з них 11 - у західному напрямку. Зокрема за станом на 5 грудня шість поїздів призначила Південно-Західна залізниця, п`ять - Придніпровська, чотири - Південна, по два - Одеська та Донецька і один - Львівська. Крім того, було додано 17 комфортабельних приміських поїздів, які, в основному будуть відправлятися з Києва в напрямку Коростеня, Конотопа, Вінниці, Шепетівки, Шостки та інших.

7 грудня гендиректор УЗ Володимир Козак заявив, що «Укрзалізниця» планує збільшити кількість додаткових поїздів, які курсуватимуть під час новорічних і різдвяних свят у західному напрямку. «Сьогодні ми бачимо проблему з вивезенням пасажирів на Ужгород, Івано-Франківськ і Львів, тому туди будуть додаватися поїзда. Я впевнений, що ми вивеземо всіх пасажирів, але чекаємо участі й інших видів транспорту в цьому процесі », - сказав В. КОЗАК.

Авіакомпанії теж прагнуть призначити в святкові дні додаткові рейси, щоправда, в основному, міжнародні. Наприклад, компанія «АероСвіт» з 21 грудня відкриє маршрут Київ-Хошимін-Київ (2 парних рейси на тиждень). З середини грудня до середини січня 2012 літаки "АероСвіту" відновлять рейси з України в Азербайджан і Вірменію. У період зимових свят на лінії Київ-Софія будуть використовуватися повітряні судна більшої ємності: планується, що ці рейси будуть доставляти туристів на популярні гірськолижні курорти Болгарії. Також традиційно збільшиться кількість рейсів з Києва до Нью-Йорк, Тель-Авів, Дубаї, Прагу, Санкт-Петербург і Алмати.

З автобусними перевезеннями складніше. Великі автоперевізники не можуть запропонувати достатньої кількості регулярних рейсів в найбільш популярні взимку напрямки або зручного сервісу з бронювання квитків. Компанії, до яких ми звернулися, або не здійснюють регулярних рейсів в цих напрямках, або всі квитки на зимові канікули у них вже розкуплені. "Більшість автобусних перевізників у таких напрямках не мають регулярних пасажирських рейсів і працюють на замовлення. До виконання таких замовлень автоперевізники, як правило, готові, але для індивідуального пасажира це дуже невигідно", - пояснює засновник автобусного перевізника" Автосфера "Андрій Іщук.

"Додатковий головняк" для залізниці

Основна проблема додаткових поїздів в тому, що вони вимагають від залізниці додаткових витрат, які окупаються менш ніж на 60%. Щоб сформувати і відправити додатковий поїзд, потрібно задіяти велику кількість людських і фінансових ресурсів, тому перевезення на додаткових потягах збиткові подвійно. «Додатковий поїзд працює лише три дні до нового року і три дні на початку січня, - пояснив генеральний директор« Укрзалізниці» Володимир КОЗАК. - Для формування цього потягу нам потрібно взяти вагони з відстою, відремонтувати їх і знайти провідників, які будуть їх обслуговувати ».

Крім додаткових поїздів призначаються додаткові рейси, а графікові поїзди запускаються з максимально можливою для цього поїзда кількістю вагонів. «У кожного поїзда є максимальна довжина, яка залежить не стільки від локомотива, скільки від технічного облаштування станцій - довжини платформ, довжини приймально-відправних шляхів, довжини відстою. Коли зростає попит, ми збільшуємо кількість вагонів до максимального числа - це може бути 18 або 20 вагонів, хоча в звичайному поїзді може бути і 15 вагонів», - пояснює начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр Болдов.

Правда, збільшення кількості вагонів поки не рятує ситуацію. «Ми збільшили схему поїзда на п`ять вагонів в бік Ужгорода, але за 40 хвилин були розкуплені всі додаткові квитки», - розповів В. Козак, пояснюючи таку оперативність покупців єдиною системою продажу квитків. «У нас тільки по Києву працює 300 квиткових кас. Якщо в кожній касі купується по одному квитку, то всі квитки розходяться», - говорить гендиректор «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією 29-30 грудня 2011 тільки київський залізничний вузол відправить 130 поїздів, що складе практично максимальну його переробну спроможність. Завдяки заходам, до яких вдається “Укрзалізниця”, до кінця грудня залізничники обіцяють відправляти тільки з Київського вузла більше 100 тис. пасажирів на добу, хоча зазвичай з вокзалу Київ-пасажирський щодоби відправляється близько 30 тис. чоловік.

У той же час фінансові показники додаткових поїздів значно гірше, ніж поїздів графікових. Втім, графікові поїзди при існуючих тарифах і моделі компенсації витрат на перевезення пільговиків (прогнозована «Укрзалізницею» на сьогодні заборгованість з компенсацій пільгових перевезень складе близько 450 млн. грн) теж приносять збитки.

Так, за інформацією Донецької залізниці, сьогодні з 12 графікових поїздів внутрішнього сполучення, які формує дорога, тільки два потяги є рентабельними - № 37 Донецьк-Київ і № 20 Луганськ-Київ, рентабельність яких складає 34,1% і 9,5% відповідно . «В цілому пасажирські перевезення збиткові, додаткові потяги не виняток. Покриття витрат на відправлення поїзда внутрішнього сполучення над доходами, які може принести цей потяг, становить близько 60%, - говорить прес-секретар Донецької ЖД Володимир Селіванов. - Витрати на один відправлений поїзд на нашій дорозі складають в середньому - 78,83 тис. грн. Іншими словами, формування додаткового поїзда - це додаткові витрати".

Крім того, додаткові поїзди заповнюються, як правило, тільки в одну сторону - спочатку «туди», потім «звідти». «Населеність додаткових поїздів у відправленні «туди» висока, а «звідти» низька, - розповідає В. Селіванов. - Наприклад, на додатковий поїзд № 569/570 Донецьк-Львів на 28, 30 грудня та 2 січня реалізовано 91, 89 і 93 відсотків місць в напрямку «туди», а «звідти» на 29 грудня, 1 і 3 січня реалізовано тільки 23, 0 і 32 відсотків відповідно».

За інформацією «Укрзалізниці», лише один додатковий рейс Київ-Ужгород приносить збиток в розмірі 89,85 тис. грн, рейс Київ-Сімфірополь - 82 тис. грн., Київ-Донецьк - 142 тис. грн.

... та для пасажирів

Додаткові поїзди формуються з резервного вагонного парку, який у звичайний час не використовується. «До графікових поїзди ми підбираємо новіші вагони, проводимо атестацію на фірмовість. Додаткові поїзди формуються з вагонів, що не можуть стати фірмовими», - розповідає А. Болдов. Правда, як запевняють залізничники, такі вагони абсолютно справні, пройшли всі види ремонту і відповідають всім технічним вимогам та санітарним нормам.

У той же час, дороги не витрачають час і ресурси на доведення резервних вагонів до стандартів, які дозволять включати їх до складу фірмових поїздів. В результаті, за словами А. Болдова, вартість квитка в додатковому поїзді може бути на 20-30% нижче, ніж у графіковому поїзді в цьому ж напрямку.

Крім цього позитивного для пасажира моменту є і неприємний - графік руху додаткового поїзда формується за «залишковим принципом», тобто додатковий потяг пропускає графікові поїзди, що мають таку ж категорію (швидкий або пасажирський), тому знаходяться у дорозі як правило довше, ніж графікові. «Додаткові поїзди прокладаються за залишковим принципом. Вони закладаються на ті нитки графіка, які не задіяні. У першу чергу ми забезпечуємо пропуск графікових і швидких поїздів, які знаходяться в дорозі мінімальний час», - розповідає А. Болден.

Зараз «Укрзалізниця» регулярно інформує про призначення додаткових поїздів і про ситуацію з продажем квитків. За даними відомства, зараз вільні місця є практично в усіх напрямках, проте ситуація постійно змінюється. Як залізничники впоралися з перевезеннями на зимові канікули, буде зрозуміло тільки в середині січня 2012 року, коли всі громадяни, що подорожують, повернуться додому.

Михайло Нечипорчук (УНІАН)