ДТП в Одеській області: загинули двоє, 11 осіб постраждали

В Одеській області внаслідок ДТП загинуло двоє і постраждало 11 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 13.00 11 грудня в Іванівському районі, на 409-му км автошляху Київ-Одеса, водій легкового автомобіля Volkswagen Caddy, не обравши безпечну дистанцію, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „ГАЗ-53”, що рухався попереду.

Після зіткнення автомобілі виїхали на смугу зустрічного руху, перекинулися і зіткнулися з автобусом „Богдан”, що їхав за маршрутом „Ширяєве-Одеса”.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще 11 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень.