Samsung встановив рекорд у річних продажах мобільних телефонів

Компанія Samsung встановила рекорд у річних продажах мобільних телефонів - до кінця листопада в магазини було відвантажено понад 300 мільйонів мобільників.

Як передає Reuters, здолати цей символічний показник компанії вдалося уперше в її історії. Для порівняння, у 2010 році корейській компанії вдалося продати 280 мільйонів мобільників.

Успіх на ринку в Samsung зв'язують з випуском смартфонів Galaxy S і Galaxy S II. Останній, зокрема, став найуспішнішим смартфоном компанії - його продажі перевищили 10 мільйонів штук.

Продажі смартфону Galaxy S II почалися по всьому світу в квітні 2011 року. Смартфон має процесор частотою 1,2 гігагерца, оснащений 4,27-дюймовим екраном Super AMOLED Plus і працює на базі ОС Android 2.3.

Як повідомляє корейське агентство "Ренхап", Samsung стала другою компанією після Nokia, якій вдалося здолати планку в 300 мільйонів проданих телефонів на рік. Всього з 1988 року, коли Samsung почав випускати мобільники, компанія продала 1,6 мільярда телефонів.

Найбільшим у світі виробником мобільників залишається Nokia, яка продає кожен четвертий мобільник у світі.