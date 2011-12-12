ПЗ за 11 місяців перевезла 745 інвалідів-візочників

Придніпровська залізниця у січні-листопаді перевезла 745 інвалідів-візочників - на 16% більше, ніж за 11 місяців 2010 року.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, для комфорту пересування інвалідів-візочникв у складі трьох фірмових потягів магістралі - сполученням Дніпропетровськ-Київ №165/166, 167/168 і сполученням Севастополь-Київ № 40 передбачено 5 спеціалізованих вагонів обладнаних гідравлічними підйомниками для інвалідних колясок, розширеними дверними проходами, тамбурами і спеціальними туалетами.

Крім того, є можливість включити спеціальні вагони і до складу інших потягів залізниці.

"Така послуга безкоштовна, проте замовлення слід зробити не пізніше, ніж за 5 діб до поїздки", - уточнює відомство.