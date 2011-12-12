За 11 місяців системою замовлень залізничних квитків он-лайн скористалися понад 117 тис. осіб

У січні-грудні 2011 року системою замовлень залізничних квитків он-лайн через сервіс "Е-квиток" скористалися 117,246 тис. осіб, які придбали проїзних документів на суму 23,5 млн грн.

Про про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Ресурс "Е-квиток" дозволяє пасажирові самостійно забронювати і сплатити проїзний документ платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro).

Вартість бронювання на ресурсі - 3 грн., у той час як бронювання квитків у залізничних касах коштує 12 грн.