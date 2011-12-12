"АероСвіт" на зимові свята збільшить кількість рейсів

Авіакомпанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" планує в період зимових свят на деяких напрямках збільшити кількість рейсів і використовувати повітряні судна більшої місткості.

Як повідомили УНІАН в компанії, зокрема, з середини грудня 2011 р. до середини січня 2012 м. "Аеросвіт" відновить рейси Київ-Гянджа, Одеса-Єреван, Донецьк-Єреван, орієнтовані на етнічні потоки з України в Азербайджан і Вірменію.

Окрім цього, у період зимових свят і усього гірськолижного сезону, який імовірно продовжиться до кінця лютого, на лінії Київ-Софія використовуватимуть повітряні судна більшої місткості, що дасть можливість доставляти туристів на популярні гірськолижні курорти Болгарії, розташовані недалеко від Софії.

Також "Аеросвіт" на увесь період зимової навігації збільшив кількість рейсів на напрямках з Києва в Нью-Йорк, Тель-Авів, Дубай, Прагу, Санкт-Петербург і Алмати.

Крім того, з 21 грудня "Аеросвіт" відкриє маршрут Київ-Хошимін-Київ (2 парні рейси на тиждень).

"Туроператори вже активно продають місця на цих рейсах у рамках турів у В'єтнам, що включають відпочинок на пляжних курортах і екскурсійну програму", - зазначили в компанії.

Довідка УНІАН. У 2011 році "Аеросвіт" у 1,5 разу збільшив власний флот - до 26 літаків виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737. Також компанія використовує повітряні судна Airbus 320, Airbus 321 Embraer 145 і Embraer 195 перевізників-партнерів.

У 2012 році "Аеросвіт" візьметься до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.