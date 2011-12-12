«ПриватБанк» почав продаж залізничних квитків в усіх своїх відділеннях в Україні

Від сьогоднішнього дня "Приватбанк" впровадив нову послугу - продаж залізничних квитків через усі 3 357 відділень банку в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Приватбанку".

Процедура придбання квитків через відділення банку аналогічна традиційним касам.

"У більшості випадків відділення "Приватбанку" знаходиться до жителів ближче, ніж залізничний вокзал, особливо у віддалених невеликих містах або селах", - зазначив заступник голови правління "Приватбанку" Юрій КАНДАУРОВ.

У "Приватбанку" можна купити залізничні квитки на будь-який з наявних напрямів по Україні з попереднього продажу за 45 днів і в день поїздки. Сплатити купівлю квитка можна пластиковою картою або готівкою. Після бронювання і оплати клієнт отримує електронний залізничний квиток - чек з вказівкою напрямку, дати і часу поїздки, вартості квитка. По цьому чеку "звичайний" квиток на фірмовому бланку залізниці можна отримати без черги у будь-якій касі вокзалу не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення потяга.

У жовтні "Приватбанк" також запустив послугу онлайн-купівлі залізничних квитків через Інтернет-банк Приват24 і однойменне платіжне застосування для смартфонів.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року склали 141,363 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 123,697 млрд. грн., зобов'язання - 125,075 млрд. грн., статутний капітал - 13,545 млрд. грн. власний капітал - 162,883 млрд. грн.

"Приватбанк" у січні-вересні 2011 року отримав чистий прибуток 979,718 млн. грн.

На 1 жовтня 2011 року Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій "Приватбанку", кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.