На Волині під час руху загорівся дизель-поїзд із пасажирами. Ніхто не постраждав

На Волині поблизу села Старі Кошари Ковельського району під час руху загорівся дизель-поїзд сполученням «Ковель-Ягодин».

Про це УНІАН повідомили в УМНС у Волинській області.

У потягу було майже 40 пасажирів.

Як зазначено в повідомленні, пожежа виникла 11 грудня близько 16.00. Машиніст головного дизель-вагону під час руху помітив дим з хвостової частини потягу і відразу від’єднав останній вагон, суміжний з дизельним відсіком. Пасажири вагону самі залишили небезпечне місце, а машиніст розпочав гасіння вогню за допомоги вогнегасників. Однак приборкати пожежу самотужки він не зміг і вогонь перекинувся із дизельного відсіку в пасажирське відділення. Оскільки існувала загроза вибуху дизельного пального, машиніст з кондуктором розсадив пасажирів у перші три вагони і відігнав потяг на безпечну відстань від місця пожежі.

Для приборкання полум’я до місця події був викликаний пожежний поїзд станції «Ковель». Підключивши до його обладнання пожежні рукави та стволи, ковельським рятувальникам вдалось ліквідувати вогонь.

В результаті пожежі в останньому суміжному вагоні вогнем пошкоджено моторний дизельний відсік, кабіну мотористів та горючі матеріали в пасажирському салоні. Ніхто з пасажирів потягу не постраждав.