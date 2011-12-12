У Казахстані арештоване судно „Daryadel 1”. У складі екіпажу - двоє українців

За інформацією посольства України в Республіці Казахстан, отриманою від Національної морської судноплавної компанії "Казмортрансфлот" (м. Актау, Республіка Казахстан), 9 грудня 2011 року біля порту м. Актау заарештоване судно "Daryadel 1" (власник - іранська компанія Daryadelan Javid Khazar Shipping Co.) через виявлення у капітана 1,5 кг наркотичних речовин.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДІКУСАРОВ, іншим членам екіпажу, серед яких двоє громадян України і громадяни РФ, зберігання наркотичних засобів не інкримінують.

Посольством України в Казахстані досягнута домовленість з консульством РФ в Уральську про проведення спільних дій з метою вирішення ситуації і надання допомоги співвітчизникам.

Справа на контролі в посольстві України у Казахстані і в Департаменті консульської служби МЗС України.