У Харкові п'яний водій на смерть збив пішохода.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в міському управлінні ДАІ, аварія сталася 11 грудня близько 21.00 на проспекті Вишневому.

Водій автомобіля "ГАЗ-3302", перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив пішохода, після чого врізався в дерево.

У результаті ДТП на місці події від отриманих травм загинув 25-річний пішохід. Водій автомобіля, чоловік 1985 року народження, і троє його пасажирів, які також були в стані алкогольного сп'яніння, отримали легкі травми і були доставлені в лікарню.