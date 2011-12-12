2011 рік відзначався не лише кількісним, але й якісним зростанням кіберзагроз

2011 рік, згідно з дослідженням компанії «Лабораторія Касперського» (Росія), відзначався не лише кількісним, але й якісним зростанням кіберзагроз.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У «Лабораторії Касперського» зазначили, що під ударом опинилися як приватні користувачі, так і корпоративний сектор, з яким пов`язані найбільш помітні події у сфері інформаційної безпеки. Цього року кіберзлочинці продовжили розвивати «традиційні» методи нелегального заробітку й невпинно створювали банківські троянські програми, незліченні «блокувальники Windows», витончені фішингові схеми. Найбільш явно ці методи проявилися в Росії: російські користувачі піддавалися величезній кількості небезпек у соціальних мережах і при роботі в онлайн-банкінгу. Цей рік також запам`ятався багаторазовим застосуванням DDoS-атак. Найбільш гучні світові інциденти були пов`язані з діяльністю груп Anonymous і LulzSec. У Росії ж найбільш гучними стали атаки на LiveJournal.

На думку аналітиків «Лабораторії Касперського», 2011 рік став одним із найцікавіших і значущих за всю історію існування шкідливого ПЗ для мобільних пристроїв. За останні 12 місяців експерти виявили майже в 4 рази більше мобільних шкідливих програм, ніж за попередні сім років. Крім того, таке шкідливе ПЗ стало більш складним і витонченим. Увесь рік експерти спостерігали поступове підвищення уваги створювачів вірусів до ОС Android і зниження їхнього інтересу до платформи J2ME, яка використовується в більшості мобільних телефонів. До кінця року Android остаточно закріпився як лідер за кількістю шкідливих програм.

Проте основною темою інформаційної безпеки в світі в 2011 році стали цільові атаки на корпорації й урядові структури. Найбільш гучними виявилися злами компаній Sony, Mitsubishi, HBGary, RSA, сенату США, ЦРУ, а також італійської кіберполіції. За атаками на організації, урядові та військові структури 2011 став найгучнішим за останні роки. Ситуація, що склалася, в точності повторила прогноз «Лабораторії Касперського» про те, що все більше загроз відбуватиметься зі сторони відносно нових організаторів: різних рухів хактивістів, державних органів низки країн світу, а також бізнес-структур, що активно використовують методи кібершпигунства за конкурентами.

Найбільш інтригуючою шкідливою програмою року стала Троя Duqu, яка, на думку експертів, була написана творцями відомого черв`яка Stuxnet. Детальне дослідження дає можливість припустити, що основною місією Duqu було шпигунство за розвитком ядерної програми Ірану.

Як зазначив генеральний директор «Лабораторії Касперського» Євген КАСПЕРСЬКИЙ, загалом кіберзагрози в 2011 році «розвивалися згідно з нашими прогнозами». Так, наприклад, значно зросла популярність мобільної платформи Android, що не залишилося непоміченим зловмисниками. Збільшилося число атак на корпорації й урядові організації, по яких кіберзлочинці почали застосовувати «бронебійні засоби». Почастішали випадки кіберрозбірок у сегменті малого й середнього бізнесу.

«Слід зазначити, що у галузі захисту корпоративних користувачів склалася парадоксальна ситуація – вони захищені гірше, ніж персональні, й часто вразливі навіть для не найскладніших атак», - зазначив Є.КАСПЕРСЬКИЙ.

Озвучуючи прогнози наступного року, експерти «Лабораторії Касперського» з іронією зазначають, що «кінця світу не буде, й це найголовніше». Що стосується тенденцій, то серед них: продовження атак на системи онлайн-банкінгу, розвиток мобільної SMS-Трої для відбирання грошей у користувачів, стане більше DDoS-атак, а потужність атак зросте. За прогнозами експертів «Лабораторії Касперського», в 2012 році також очікуються нові події, в основному пов`язані з витоками даних із державних відомств тощо.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого та небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2010 року, виручка компанії зросла на 38%, перевищивши 500 млн. доларів США. У «Лабораторії Касперського» працюється понад 2300 фахівців.