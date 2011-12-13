Залізниці України збільшили перевезення вантажів на 8,3%

Залізниці України в січні-листопаді 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 427,8 млн. тонн.

Як повідомляє Держстат України, вантажообіг залізничного транспорту за 11 місяців зріс на 11,5% - до 221,529 млрд. т/км.

Відправлення вантажів на Південно-Західній залізниці зросло на 17,3%, Одеській - на 13,9%, Львівській - на 12,3%, Донецькій - на 7,8%, Придніпровській - на 5,7%, Південній - на 6,1%.

Зокрема, відправлення залізницею хімічних і мінеральних добрив зросло на 43,3%, будівельних матеріалів - на 14,8%, зерна і продуктів помелу — на 11,3%, коксу - на 9,3%, чорних металів - на 9%, лому чорних металів - на 7,2%, лісових вантажів - на 6,7%, кам`яного вугілля - на 6,6%, залізної та марганцевої руди - на 6,2%, відправлення цементу - на 3,9%.

Водночас, відправлення нафти і нафтопродуктів знизилося на 4,3%.

Крім того, за даними Держстату, пасажирські залізничні перевезення з урахуванням перевезень міською електричкою в січні-листопаді ц.р. збільшилися на 0,7% порівняно з відповідним періодом 2010 року - до 396,7 млн. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, за січень-листопад 2011 року підприємствами транспорту України перевезено 740,4 млн. тонн вантажів, що на 7,8% більше, ніж за січень-листопад 2010 р.

Довідка УНІАН. За 2010 р. перевезення вантажів залізницями порівняно з 2009 р. зросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів - на 11,1%.

Всього у 2010 році підприємства транспорту України перевезли 755,3 млн. тонн вантажів - на 8,5% більше, ніж за 2009 р.