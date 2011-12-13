Ремонт дороги Київ-Житомир будуть проводити до кінця будівельного сезону-2011

Державна служба автомобільних доріг України (“Укравтодор”) має намір проводити роботи з капітального ремонту ділянки Київ-Житомир автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп до кінця будівельного сезону 2011 року.

Як повідомили УНІАН в "Укравтодорі", загальна протяжність ділянок, на яких ведуться ремонтні роботи, становить 113,9 км.

На даний час ремонтні роботи ведуться цілодобово на 11 відрізках автодороги Київ-Житомир. Роботи виконуються за сучасними технологіями із застосуванням щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА) на основі бітуму, модифікованого полімерними добавками, армованого асфальтобетонного покриття тощо.

На дорозі встановлюються дорожні знаки із застосуванням високо інтенсивної світловідбиваючої плівки, а також шумозахисні екрани вітчизняного виробництва.

Крім того, на дорозі М-06 Київ-Чоп на ділянці Київ-Житомир планується упровадження системи метеорологічного контролю і установка дорожніх метеостанцій.

Автомобільна дорога М-06 Київ-Чоп належить до об`єктів, задіяних у проведенні в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Її відкриття планується до кінця травня 2012 року.