До португальського порту доставили врятовану команду судна Florece з чотирма українцями
12:26, 13 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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10 грудня до португальського порту Кашкайш судно Ocean Titan доставило врятовану 9 грудня команду судна Florece, серед членів екіпажу якого четверо громадян України.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА, переданому агентству УНІАН.
Співробітники Посольства України у Португалії зустрілися з українцями, надали необхідну допомогу та забезпечили зв’язок з рідними. Команду було розміщено у місцевому готелі.
Українським морякам були оформлені необхідні документи для повернення на Батьківщину.
Справа перебуває на контролі Посольства України у Португалії та Департаменту консульської служби МЗС України.
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