До португальського порту доставили врятовану команду судна Florece з чотирма українцями

10 грудня до португальського порту Кашкайш судно Ocean Titan доставило врятовану 9 грудня команду судна Florece, серед членів екіпажу якого четверо громадян України.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА, переданому агентству УНІАН.

Співробітники Посольства України у Португалії зустрілися з українцями, надали необхідну допомогу та забезпечили зв’язок з рідними. Команду було розміщено у місцевому готелі.

Українським морякам були оформлені необхідні документи для повернення на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі Посольства України у Португалії та Департаменту консульської служби МЗС України.