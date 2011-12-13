Донецька залізниця запустить потяг Донецьк-Луганськ
13:33, 13 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Донецька залізниця з 23 грудня 2011 запустить міжобласний поїзд підвищеного комфорту III класу № 821/822-823/824 сполученням Донецьк-Луганськ.
Як повідомляє Донецька залізниця, потяг буде робити чотири рейси щоденно крім вівторка.
Потяг сполученням Донецьк-Луганськ буде курсувати через станції Ясинувата, Макіївка, Єнакієве, Вуглегірська, Дебальцеве, Комунарськ і Родаково.
Вартість повного квитка складе 11,70 грн., для студентів денної форми навчання знижка складе 50% від вартості проїзду, для дітей від 6 до 14 років - знижка 25%.
Також Донецька залізниця уточнює, що існуючий поїзд № 819/820 сполученням Донецьк-Луганськ не припинить курсування.
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