Донецька залізниця запустить потяг Донецьк-Луганськ

Донецька залізниця з 23 грудня 2011 запустить міжобласний поїзд підвищеного комфорту III класу № 821/822-823/824 сполученням Донецьк-Луганськ.

Як повідомляє Донецька залізниця, потяг буде робити чотири рейси щоденно крім вівторка.

Потяг сполученням Донецьк-Луганськ буде курсувати через станції Ясинувата, Макіївка, Єнакієве, Вуглегірська, Дебальцеве, Комунарськ і Родаково.

Вартість повного квитка складе 11,70 грн., для студентів денної форми навчання знижка складе 50% від вартості проїзду, для дітей від 6 до 14 років - знижка 25%.

Також Донецька залізниця уточнює, що існуючий поїзд № 819/820 сполученням Донецьк-Луганськ не припинить курсування.