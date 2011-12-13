Чистий прибуток українських залізниць у 2011 році за прогнозами виросте на 11%

Чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року виросте на 11,3% порівняно з 2010 роком - до 706,4 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укразалізниця").

Також прес-служба повідомляє, що загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць складуть у 2011 році 12,6 млрд. грн.

Крім того, за прогнозними даними, прибутки від звичайної діяльності залізниць за 2011 рік зростуть на 15,3% - до 51,4 млрд. грн., що на 2,7% більше, ніж планувалося.

За 2011 рік витрати від звичайної діяльності з урахуванням податку на прибуток очікують в сумі 50,7 млрд. грн. - на 2,6% більше, ніж роком раніше.

Також "Укразлізниця" повідомляє, що за прогнозними даними кількість перевезених пасажирів за 2011 рік складе 495,1 млн. ос. - на 0,2% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Українські залізниці у 2010 році збільшили чистий прибуток на 65% - до 600 млн. грн.

За даними Державної служби статистики, у січні-листопаді 2011 р. пасажирські залізничні перевезення з урахуванням перевезень міською електричкою збільшилися на 0,7% порівняно з відповідним періодом 2010 року - до 396,7 млн. пасажирів.

За підсумками 2010 р. перевезення пасажирів знизилися на 6% порівняно з попереднім роком - до 6,8 млрд. пасажирів. У той же час, перевезення пасажирів залізничним транспортом виросли на 0,2% порівняно з 2009 роком - до 426,6 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою).