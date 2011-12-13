Українські аеропорти збільшили перевезення пасажирів на 22%

Аеропорти України за 11 місяців 2011 року збільшили об'єм перевезення пасажирів на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 11,576 млн. пасажирів.

Як повідомили УНІАН в Державній авіаційній службі України (Державіаслужба), обслуговування пасажирів на міжнародних авіалініях в січні-листопаді виросло на 23,7% - до 5,9 млн. ос. У тому числі регулярними рейсами перевезено 3,994 млн. пасажирів - на 43,2% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Пасажирські перевезення на внутрішніх регулярних авіалініях в січні-листопаді 2011 року виросли на 22,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,393 млн. пасажирів.

Державіаслужба також уточнює, що об'єм перевезення вантажів авіаційним транспортом в січні листопаді виріс на 7,8% - до 81,8 тис. тонн, перевезення пошти зросли на 25% - до 2,5 тис. тонн.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, перевезення вантажів авіаційним транспортом України в січні-листопаді 2011 року виросли на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 0,1 млн. тонн, пасажирські авіаційні перевезення за 11 місяців 2011 року виросли на 23,3% - до 7 млн. пасажирів.