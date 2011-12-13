Держмитслужба має намір посилено контролювати час оформлення товарів

Державна митна служба к рамках реформування має намір посилити контроль над термінами митного оформлення товарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, про це повідомив голова відомства Ігор КАЛЕТНІК під час зустрічі з представниками Американської торгової палати.

«Ми встановимо в усіх підрозділах митного оформлення електронні програмні комплекси. Кожний суб`єкт ЗЕД зможе внести до нього номер своєї декларації. І з цієї миті починається фіксація часових нормативів митного оформлення. Після цього декларація передається митнику у паперовому вигляді. Якщо виникають затримки, посадовій особі доведеться пояснювати їх причини. І відповідати, якщо це сталося з її вини», сказав він.