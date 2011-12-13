Щорічна потреба «Укрзалізниці» в інвестиціях складає 23 млрд. грн.

Щорічна потреба «Укрзалізниці» в інвестиціях складає близько 23 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні під час круглого столу «Трансформація системи залізничного транспорту» повідомила заступник директора департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму Мінінфраструктури Катерини МИХАЙЛИЧЕНКО. При цьому, за її словами, вкладається тільки близько 8 млрд. - дві третини від необхідного. За останні 10 років капітальні вкладення в залізничну галузь становили 3% від загальної суми капвкладень у країні, тоді як у розвинених країнах цей показник становить 10-15%.

На думку консультанта компанії «AT Keаrny» Катерини ШЕРЕМЕТ, для сталого розвитку залізничного транспорту України потрібне триразове зростання інвестицій у всі активи. Вона нагадала, що знос основних фондів «Укрзалізниці» становить близько 80%, тому збереження поточної ситуації може призвести до катастрофічних наслідків у майбутньому.

На думку К.ШЕРЕМЕТ, у процесі реформування залізничного транспорту також важливо врахувати ключову роль, яку він відіграє в Україні. "Модель реформування повинна бути максимально продуманою, від цього залежить стійкість не тільки транспортного комплексу, а й економічного розвитку країни в цілому», - зазначила консультант.

На думку головного радника генерального директора «Укрзалізниці» Анатолія ЛАШКО, для просування залізничної реформи потрібен також новий закон про залізничний транспорт. «Він буде розроблений до кінця 2012 року. Це складний закон, у той же час така робота буде проводитися", - зазначив він. За інформацією А.ЛАШКО, паралельно також докорінно перероблятиметься Статут залізниць України та багато інших законодавчих актів.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "А.Т.Карні" в липні 2011 р. виграла тендер «Укрзалізниці» на консультативні послуги з розробки цільової моделі ринку залізничних транспортних послуг України. Термін робіт - до грудня 2011 р.

Компанія A.T.Kearney - один із лідерів у сфері стратегічного консалтингу. На даний момент представництва компанії розташовані у 35 країнах Європи, Америки та Азії. A.T.Kearney надає спектр консалтингових послуг, включаючи розробку корпоративних стратегій, оптимізації організаційних структур, підвищення ефективності продажів, розробку нових продуктів, розробку стратегії виходу на нові ринки, впровадження систем управлінської звітності, реалізацію програм зі скорочення витрат і реструктуризації.