На Батьківщину повернулися врятовані із затонулого судна „Florece” четверо українських моряків

На Батьківщину повернулися врятовані із затонулого судна „Florece” 4 українських моряків.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що врятовану 9 грудня команду судна „Florece”, серед членів екіпажу якого 4 громадянина України, було доставлено 10 грудня до португальського порту Кашкайш судном „Ocean Titan”.

«14 грудня за сприяння МЗС України та Посольства України в Португалії всі громадяни України – члени екіпажу судна повернулися в Україну», - підкреслив О.ЛИКУСАРОВ.

Як повідомлялося, судно "Florece" затонуло 9 грудня у Біскайському затоці через зіткнення з танкером "Afrodite". Всі семеро членів екіпажу пересіли у плоти та були врятовані судном "Ocean Titan".