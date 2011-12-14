З 15 грудня вводяться нові правила пропуску через кордон

З 15 грудня 2011 року вводиться попередній документальний контроль в пунктах пропуску через митний кордон України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, функції інстанцій попередньої документальної перевірки на кордоні делеговані митникам.

Така практика вже застосовується в країнах Європейського Союзу і в Росії.

Введення попереднього документального контролю в пунктах пропуску, перш за все, означає одноразове здійснення держконтролю при митному контролі. До введення цієї процедури контроль здійснювався співробітниками відповідних органів як в пунктах пропуску, так і у внутрішній митниці, при оформленні товарів. Отже, митники, крім супровідних документів на транспортний засіб, одночасно перевірятимуть і підконтрольні суміжним службам документи.

Якщо питань не виникає, вантаж відправиться на внутрішню митницю. Там у лабораторії за необхідності буде проведено більш детальний контроль.

«На сьогоднішній день здійснення такого контролю фактично буде сконцентровано у внутрішніх митницях. Тобто, суб`єкти значно менше відчуватимуть систему державного контролю при переміщенні товарів щодо яких не виникає сумнівів... І після прибуття їх до митниць призначення - саме там разом з митним контролем і митним оформленням здійснюватиметься весь обсяг розширеного контролю (ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, лабораторні дослідження зі всіма необхідними елементами державного контролю)...», - розповів голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНИК.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день відомство працює над процедурою максимальної автоматизації контролю для того, щоб працівник митниці витрачав мінімум часу на попередній документальний огляд в пункті пропуску.