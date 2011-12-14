УЗ планує навесні 2012 р. ввести в експлуатацію депо для поїздів Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує навесні 2012 року ввести в експлуатацію на станції Дарниця в Києві сучасний високотехнологічний центр (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів Hyundai.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на сьогоднішній день розроблено техніко-економічне обгрунтування будівництва, укладено угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації, розроблено перелік устаткування для облаштування цехів депо. Для реконструкції та капітального ремонту під навчальний центр локомотивних бригад було звільнено побутове приміщення станції Дарниця.

Крім того, виконується демонтаж будівель і споруд, розробка грунту котловану і облаштування фундаментів будівель цехів. Виконується винесення мереж зв`язку і енергозабезпечення. Продовжуються роботи з облаштування фундаментів під шляхи ремонтно-екіпірувального цеху.

Крім того, було видано накази начальників залізниць щодо підбору локомотивних бригад і стюардів для обслуговування міжрегіональних електропоїздів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця», в рамках програми впровадження прискореного руху, одержить 10 нових міжрегіональних електропоїздів Hyundai в дев`ятивагонній комплектації. Перші два електропоїзди Hyundai прибудуть до України наприкінці лютого - початку березня 2012 року, ще чотири - на початку травня 2012 року. Решта чотири з десяти поїздів, які Україна має одержати від Hyundai Rotem, будуть поставлені після завершення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Поїзди курсуватимуть під назвою «Український експрес».

Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямах укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзду локомотивної тяги.