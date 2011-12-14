Азаров зареєстрував за собою знак для товарів та послуг - AZAROV

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зареєстрував за собою знак для товарів і послуг AZAROV.

Зокрема, як повідомляють на сайті Укрпатенту, знак був зареєстрований 12 грудня, а саму заявка на реєстрацію подано 19 жовтня.

Згідно з інформацією на сайті, тепер під логотипом AZAROV прем'єр може надавати послуги зі складання податкових декларацій, аналізувати собівартість товарів і послуг, надавати послуги з порівняння цін, послуги секретаря або послуги з пошуку спонсорів, писати рекламні тексти, керувати справами артистів-виконавців, надавати доступ до інтернету і навіть забезпечувати спілкування через інтернет-чати і форуми.

Як пише газета "Сьогодні", прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що нічим з вищепереліченого, окрім спілкування в чатах, прем'єр займатися не планує, просто для оформлення заявки використана стандартна форма.

"А мета реєстрації цілком практична: АЗАРОВ "застовпив" своє ім'я, щоб під ним в інтернет-чатах не плодилися клони, які листуються нібито від імені прем'єра", - каже газета.

"Ця абсолютно рядова дія для того, щоб захистити аккаунти прем'єр-міністра АЗАРОВА в соціальних мережах від усіляких фальсифікацій, підробок під нього і тому подібне. Тільки з цією метою, адже вже з'явилися подібні клони", - підкреслив В. ЛУК’ЯНЕНКО. За його словами, "якщо тепер хтось спробує створити в "Фейсбуці" сторіночку, яка видає себе за справжню азарівську, то вона буде заблокована".

Зробити так прем'єру порадили IT - фахівці. Ціна патентування - близько 10 тис. грн.