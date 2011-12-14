ВОЛЯ відкрила перший у Дніпропетровську центр обслуговування нового стандарту

Компанія ВОЛЯ відкрила перший у Дніпропетровську центр обслуговування абонентів, який відповідає новій стратегії ВОЛІ як високотехнологічної компанії, яка динамічно розвивається.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу по зв'язках з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

Центр обслуговування абонентів розміщений в центрі міста і виконаний в новому дизайні у стилі хай-тек, який показує інноваційність компанії і пропонованих послуг. Як підкреслила директор з обслуговування абонентів компанії ВОЛЯ Олена ІКОННІКОВА, зонування приміщення, планування робочих місць консультантів і зона очікування для відвідувачів виконані з урахуванням вимог ергономіки. Як і в інших центрах обслуговування компанії відвідувачі можуть отримати інформацію з будь-якого питання щодо послуг компанії, наприклад про роботу цифрового устаткування; сплатити послуги через платіжні термінали, узяти в оренду устаткування або віддати його на сервісне обслуговування".

Під час відкриття генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ зазначив, що "наш перший в Дніпропетровську центр обслуговування абонентів є сьогодні флагманом змін". За його словами, цей центр відповідає новій стратегії компанії і стилю високотехнологічної компанії, яка динамічно розвивається, якою і є ВОЛЯ. Е.ФРАНКЕ повідомив, що регіональні центри ВОЛЯ з обслуговування абонентів приведені до єдиного корпоративного стилю і відповідають європейським вимогам і стандартам, а впродовж 2012 року до нового стилю будуть приведені усі контакт-центри компанії в регіонах.

На церемонії відкриття першого центру обслуговування абонентів ВОЛІ в Дніпропетровську був присутнім заступник директора департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської ради Олександр ШЕВЕЛЬ.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2011 року дніпропетровське підприємство офіційно стало частиною ВОЛІ. У результаті клієнти компанії в цьому місті вже сьогодні можуть користуватися усіма перевагами, унікальними пропозиціями і сервісами, які ВОЛЯ пропонує в регіонах своєї присутності. Абоненти тепер отримують більше 140 телеканалів з цифровою якістю. Було поліпшено наповнення пакетів і додано близько 20 нових тематичних телеканалів. Серед них - рейтингові розважальні, спортивні, пізнавальні і кіноканали. Крім того, ВОЛЯ почала масштабну модернізацію мереж для поліпшення якості і швидкості послуги доступу в Інтернет.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу: доступ до телепрограм і видео-по-запросу, комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.