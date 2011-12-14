У Вінницькій області завершена реконструкція ділянки дороги "Немирів-Ямпіль"

Управління автомобільних доріг Вінницької обласної державної адміністрації завершило реконструкцію ділянки автодороги "Немирів-Ямпіль", яка у 2008 році була зруйнована паводком.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької облдержадміністрації.

Реконструкцію автодороги протяжністю 3,288 км проводили з серпня по грудень 2011 року і вона обійшлася в 14,8 млн. грн.

На реконструйованій ділянці дорозі покладено 9,4 тис. тонн асфальту, прокладено 2,7 км тротуарів і встановлено освітлення дороги на ділянці завдовжки 2,1 км.

Як повідомляв УНІАН, 27-29 липня 2008 року через розлив річки Дністер у Вінницькій області було пошкоджено 30 км доріг, 3 мости і 878 будинків, з яких 13 - зруйновані, 334 - підлягають капітальному ремонту.