Виробництво легкових авто в Україні за 11 місяців виросло на 39%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-листопаді збільшилося на 39% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 89,7 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво автобусів в Україні у січні-листопаді збільшилося на 44,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 3393 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 36,8% - до 2861 штуки.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,6%, у порівнянні з 2009 роком, до 75,3 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2010 році збільшилося на 80,6%, у порівнянні з 2009 роком, до 2674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 93,7% - до 4853 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО", Корпорація "Богдан", ЗАТ "Єврокари", Група компаній "АІС", Корпорація "Еталон" та ін.