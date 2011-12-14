Ігор Шкіря призначений в.о. президента асоціації перевізників ВААП

Народний депутат Ігор ШКІРЯ (Партія регіонів) призначений виконуючим обов`язки президента Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ШКІРІ, таке рішення було ухвалене під час зборів членів ВААП 14 грудня в Києві.

З 1998 року асоціацію очолював її засновник Віталій РЕВА, який подав у відставку за станом здоров`я.

«Згідно зі статутом і рішенням правління в.о. президента призначений перший віце-президент ВААП І.ШКІРЯ», - говориться в повідомленні.

Президента ВААП і склад правління асоціації буде обрано за два місяці на позачерговому з`їзді ВААП.

Також у повідомленні зазначається, що І.ШКІРЯ виступив з ініціативою створення при ВААП Ради регіонів для посилення впливу асоціації на місцях і покращення роботи обласних організацій.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників заснована в 1997 році як добровільне об`єднання суб`єктів підприємницької діяльності в галузі автомобільного транспорту. У складі асоціації більш як 150 транспортних операторів пасажирського автотранспорту, що здійснюють міські, приміські і міжнародні перевезення, страхових компаній, вітчизняних виробників транспортних засобів, більшість підприємств автобусних станцій, ділерські, постачальницькі та інші організації, пов`язані з ринком пасажирських перевезень.