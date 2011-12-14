У Києві планують відкрити нові маршрути громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА, розширити мережу транспортних маршрутів міська влада планує вже за 4-5 місяців.

За словами О.ПОПОВА, Головне управління транспорту готує великий пакет пропозицій зі збільшення кількості маршрутних сполучень у місті.

«Проект спрямований на збільшення кількості маршрутів, а це стане можливим лише з отриманням нового рухомого складу. Крім того, ми візьмемо додатково на роботу близько 700 водіїв міського транспорту. Таким чином ми зможемо вирішити проблему недостатньої кількості транспортних маршрутів у Києві», – сказав О.ПОПОВ в ефірі ТРК «Київ».

Як зазначають в КМДА, столична влада планує придбати 202 тролейбуси, 185 автобусів та 50 вагонів метрополітену. Постачальників нового транспорту визначено на тендерних умовах.